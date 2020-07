1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:02,939 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,012 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,538

4. Lando Norris (GBR) McLaren 0,687

5. Alexander Albon (THA) Red Bull 0,929

6. Sergio Perez (MEX) Racing Point 0,929

7. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,984

8. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1,032

9. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1,090

10. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1,300 (alle in Q3)

11. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:04,206

12. Pierre Gasly (FRA) Alpha Tauri 1:04,305

13. Daniil Kwjat (RUS) Alpha Tauri 1:04,431

14. Esteban Ocon (FRA) Renault 1:04,643

15. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:04,691 (jeweils in Q2)

16. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:05,164

17. George Russell (GBR) Williams 1:05,16

18. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:05,175

19. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:05,224

20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:05,757 (jeweils in Q1)