Bei Bauarbeiten auf einem Dach in Holzgau in Tirol stürzte am Freitag ein Slowake (41) ab. Er fiel ganze acht Meter in die Tiefe, schlug zuerst auf zwei Brettern auf und landete letztendlich auf einem Vordach. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in die Innsbrucker Klinik geflogen.