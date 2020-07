Altach muss ohne Erfolgserlebnis ins Europa-League-Play-off-Duell mit der Austria am kommenden Mittwoch gehen. Während die Wiener am Samstag in der 32. und letzten Runde der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga ein 1:0 über Mattersburg feierten, unterlag Altach bei St. Pölten in einem Spiel mit Testcharakter 0:2 (0:0). Die Tore erzielten Sandro Ingolitsch (79.) und Daniel Schütz per Elfer (82.).