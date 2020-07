#9

Du hast in dem Jahr gleich zwei Versuche, den Grand Prix von Österreich erneut zu gewinnen. Aus Basis der Tests in Barcelona: Ist der RB16 das Auto, um den Hattrick zu schaffen?

Verstappen: Ehrlich gesagt ist das schon so lange her, dass es wirklich schwierig ist, etwas über die Leistung des Autos zu sagen. Damals fühlte sich der RB16 aber gut an. Ich meine, es gibt immer Details am Auto, die du verbessern möchtest, und das Team hat sicher daran gearbeitet. Wir müssen einfach abwarten. Es war bisher ein so seltsames Jahr, man kann im Moment wirklich nicht viel sagen.