David Alaba und Aleks Dragovic lernten sich in Austrias U-11 kennen. Sie drückten in Wien die Schulbank (Wittelsbach- und Polgarstraße) und besuchten die Frank-Stronach-Akademie in Hollabrunn. Dort stiegen sie allein ins Klassenzimmer ein, spielten PlayStation, schauten Champions League. Wovon sie damals träumten, haben sie längst übertroffen.