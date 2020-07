Vom Parkplatz Seepark in St. Martin am Tennengebirge folgen wir den Langeckalm-Wegweisern: Entlang der Bundesstraße talauswärts, 50 m nach der Ortsendetafel rechts den Bichlbergweg hinauf. Bei der nächsten Kreuzung links, vor einem Haus gleich wieder rechts. Über die Wiese hinauf zu Wegweisern am Waldrand. Dort links und gut 300 Höhenmeter zur Langeckalm (1429 m). Nun werden Steig und Markierungen lückenhaft. Wir folgen dem Ostermaisspitz-Schild hinauf zu einem Almkreuz, steigen weiter über die Wiese an, dann links von einer Wiesenschneise im Wald. Weiter oben rechts auf eine Wiese, über sie bergan, dann rechts in den Wald. Es folgt das Gleiche noch einmal: Querung zur nächsten Wiese, auf ihr nach oben, rechts in den Wald (alte Ostermaisspitze-Tafel). Auf schmalem Steig quer über Steilhänge (Vorsicht!), danach scharf links hinauf und hinüber zum Ostermaisspitz-Gipfel (1682 m). Vom Kreuz einen Steig bergab, später auf einem Fahrweg rechts zur Ostermaisalm (ca. 1405 m) und weiter runter zur Buttermilchalm (dieser Gasthof ist bewirtschaftet). Dort vom Rand der Terrasse (Tafel) hinunter nach St. Martin. Zur Kirche und rechts entlang der Hauptstraße zum Ausgangspunkt.