Nun ist es tatsächlich so weit: Die Formel-1-Saison geht endlich los - noch dazu auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark! Red Bulls Motorsport-„Doktor“ Helmut Marko zeigt sich höchst erfreut über den Start, da können auch die strengen Hygiene-Maßnahmen wegen der Coronavirus-Sorge nichts dagegen ausrichten. Was jetzt noch fehlt, wäre ein erfolgreiches Wochenende für die Red-Bull-Boliden - und dahingehend ist Marko zuversichtlich! Das Video in voller Länge finden Sie HIER!