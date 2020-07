Matchwinner für die Rieder in Steyr war Manuel Kerhe. Der Mittelfeldspieler erzielte in der 30. Minute mit einem Schuss von knapp außerhalb des Sechzehners ins lange Eck das Goldtor. Die fünftplatzierten Gastgeber stemmten sich in einer chancenarmen Partie zwar vehement gegen ihre zweite Niederlage in Folge, konnten aber den ersten Sieg der Rieder nach zuletzt drei Pleiten en suite nicht mehr verhindern.