Paar wollte auf Hass aufmerksam machen

Während einige Kommentatoren mutmaßten, dass die Laskas das Hakenkreuz selbst gelegt hätten, zeigte das Paar auch Verständnis für die Zweifel. Sie haben jedoch nur aufzeigen wollen, was in dem Restaurant in der Gemeinde so vor sich gehe, das auch viele ihrer Freunde besuchen. Sie wollten damit generell gegen Hass vorgehen: „Es geht um mehr als Rassismus. Wann immer dieses Symbol benutzt wird, ist es unangebracht, besonders aber zu dieser Zeit“, spielte Jason auf die immer noch anhaltenden Proteste der „Black-Lives-Matter“-Bewegung gegen rassistische Polizeigewalt an.