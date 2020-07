60 enteignete Anrainer

Neuester Anlauf im Kampf gegen die 110-kv-Freileitung ist nun eine Bau-Unterlassungsklage. „Der Energierechtsbescheid wurde am 30. März 2017 ausgestellt. Darin steht ganz klar, dass binnen drei Jahren mit dem Bau zu beginnen ist. Am Gemeindeamt in Peterskirchen erfolgte die Kundmachung aber erst am 8. Juni dieses Jahres, per Gesetz müssen ab diesem Tag noch zwei Wochen bis zum Baubeginn abgewartet werden“, schöpft Markus Helml, einer der 60 enteigneten Anrainer, daher neue Hoffnung.