Die Frau (47) aus dem Lungau gab von 2018 bis 2020 mit falschen Personendaten bei verschiedenen österreichischen Versandhäusern insgesamt 30 Bestellungen auf. Sie nahm die Bestellungen an, ohne die Rechnungen zu bezahlen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Die 47-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Indessen ging ein weiterer Lungauer (40) anderen Betrügern in die Falle. Über eine Internetplattform investierte er in Finanzprodukte und Veranlagungen. Der Mann tätigte von September bis Dezember 2019 wiederholt Zahlungen in einer Höhe eines insgesamt sechsstelligen Betrags. Das veranlagte Kapital samt Gewinnanteile wurde nicht mehr ausgezahlt.