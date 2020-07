Der Tennengauer (41) sprach laut der Polizei am Dienstag bei der Königsseeache zwischen Niederalm und Hallein-Rif zwei junge Mädchen (12) an und machte Handzeichen, ihm zu folgen. Die beiden 12-Jährigen suchten sofort das Weite und fanden bei einem Passanten Zuflucht. Der 41-Jährige war bereits in den Wochen zuvor aufgefallen, als er in Puch bei der S-Station bzw am Treppelweg in Rif zwei erwachsene Frauen mit dem Rad verfolgte, mit einem 50-Euro-Schein wedelte und ebenfalls Zeichen machte, sie sollten zu ihm kommen. Der Mann gilt bei der Polizei deswegen bereits als amtsbekannt. Der Tennengauer bestreitet jedoch jegliche sexuelle Absicht und habe nur ein Gespräch suchen wollen, wie er angibt. Die Beamten zeigten ihn wegen Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen auf freiem Fuß an.