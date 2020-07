Neun Bergretter haben in der Nacht auf Freitag im Steinernen Meer (Pinzgau) drei Münchner Alpinisten geborgen, die am Abend in einen Schlechtwettereinbruch geraten waren und auf dem hochalpinen, teils stark ausgesetzten Weg alleine nicht mehr weitergekommen sind. Die Helfer brachten die Bayern nach mehrstündigem Marsch sicher zur nächsten Hütte.