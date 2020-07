Damit würde die Zahl der Neugeborenen 2020 auf 426.000 und im kommenden Jahr auf 396.000 sinken, berichtete Istat. Ursprünglich hatten die Statistiker mit 428.000 Neugeborenen in diesem Jahr gerechnet. Die Geburtenrate ist in Italien seit neun Jahren in Serie rückläufig. 2019 kamen so wenige Kinder wie zuletzt im Ersten Weltkrieg zur Welt.