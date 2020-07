Die Salzburger Festspiele übertragen am 1. August den Jedermann und Richard Strauss’ Oper „Elektra“ erstmals live in österreichische, deutsche und Schweizer Kinos. Ob noch andere Produktionen geplant sind, verriet Festspiel-Medienpartner Unitel am Freitag nicht. Auch welche Kinos in Salzburg dabei sein werden, bleibt noch geheim. „Das steht noch nicht fest. Es wird sich in den nächsten Tagen entscheiden“, heißt es seitens Unitel.