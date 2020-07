Die Landesrätinnen Doris Kampus und Barbara Eibinger-Miedl (Soziales, Wirtschaft) hatten am Freitag zum großen Krisen-Gipfeltreffen in das Landhaus getrommelt. Noch immer befinden sich mehr als 100.000 Steirer in Kurzarbeit, knapp 47.000 sind auf Jobsuche - Zahlen, die in der Landespolitik längst die Alarmglocken schrillen lassen.