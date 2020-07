Die Vereinsführung von Rapid nahm die Strafe zur Kenntnis. „Wir würden uns wünschen, dass die über uns verhängte und zu leistende Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro in weiterer Folge von der Bundesliga an die Wiener Frauenhäuser, die unschätzbare Dienste leisten, überwiesen wird“, teilte Präsident Martin Bruckner dazu in einer Aussendung mit.