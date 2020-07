Engel sogar Dritter der Gesamtwertung

Im Ranking der 12 fleißigsten Erfinder des Vorjahres in Österreich finden sich gleich fünf Unternehmen aus Oberösterreich: Spritzgießmaschinenbauer Engel aus Schwertberg schaffte es mit 37 Patenten sogar auf Rang drei in der Gesamtwertung. Dazu kommen Trumpf Maschinen Austria mit Sitz in Pasching, Plasser & Theurer aus Linz, Miba Gleitlager aus Laakirchen, sowie Anlagenbauer Fill aus Gurten.