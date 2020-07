Keine Protestaktionen

Der ÖH-Vorsitzende, ein Jus-Student, stellt das Ja zu streng geregelten Tierversuchen in einen größeren Zusammenhang: „Als ÖH waren wir immer die, die die Medizinfakultät sehr begrüßt haben in Linz und die geschaut haben, dass da viel passiert. Von daher sollte man, glaube ich, auch offen bleiben. und nicht jede Maßnahme gleich mit Transparenten oder Protestaktionen bekämpfen. Da bin ich leider nicht so der Mensch dafür.“