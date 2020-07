„Nach fünf Minuten hat Opa geatmet“

„Der Opa lag am Tisch, ich hab’ ihn unter den Schultern gepackt, die Oma hat seine Füße genommen, dann haben wir ihn auf den Boden gelegt“, erzählt Jonas. Während die Großmutter den Notruf wählte, begann der 15-Jährige mit der Herzdruckmassage. Eine seiner Schwestern hielt den Kopf des Großvaters und versuchte ihm die Atemwege freizuhalten, während die andere seine Beine hochhielt. „Die Oma hat ihr Handy auf laut geschaltet, dann hab’ ich die Reanimation so gemacht, wie mir das der Notfallsanitäter durchgegeben hat“, so Jonas. Der HAK-Schüler pumpte den Brustkorb von Ludwig V. genau in dem Rhythmus und der Intensität, wie ihm das erklärt wurde: „Nach fünf Minuten hat der Opa endlich geatmet, wir haben ihn in die stabile Seitenlage gebracht, doch die Atmung hat wieder ausgesetzt. Deshalb habe ich solange weitergepumpt, bis der Notarzt bei uns war.“