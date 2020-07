Langsam aber stetig ist auch in Salzburg wieder ein Anstieg an Corona-Erkrankungen zu erkennen. „Am Freitag gab es einen neuen Fall in der Stadt Salzburg. Der Ehemann einer Hausfrau, die sich vergangenes Wochenende infiziert hatte, wurde nun ebenfalls positiv getestet“, berichtet Karl Schupfer vom Stadtmagistrat.