Mittel wird inhaliert

Methoxyfluran befindet sich in flüssiger Form in einer Ampulle, es verdunstet, der Verunglückte inhaliert das Medikament schließlich in Gasform. Jakob Fiegl wird jede Anwendung genau dokumentieren, sodass schließlich am Ende des Sommers eine Studie erstellt werden kann. Bundesarzt Egger wird den Notfallsanitäter fachlich begleiten.