Zentrale Korrektur der Arbeiten empfohlen

Der RH gibt folgende Empfehlungen: Das Ministerium solle „langfristig“ die Möglichkeit einer zentralen Korrektur der Klausuren im Auge behalten, heißt es in dem Bericht, für den exemplarisch die Jahre 2014 bis 2018 in den Bundesländern Kärnten und Oberösterreich geprüft wurden. Das wäre insbesondere dann zweckmäßig, wenn die Klausuren flächendeckend IT-gestützt verfasst würden. Von schriftlichen Kompensationsprüfungen erhofft der RH sich wiederum „ein höheres Maß an Standardisierung, Vergleichbarkeit und Objektivität“ und weniger organisatorischen Aufwand. Weniger Aufwand soll auch der Vorschlag bringen, „langfristig“ an den AHS und BHS bei der Überprüfung der Grundkompetenzen in der Mathematik dieselben Aufgaben einzusetzen.