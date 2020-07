"Freiwillige Hilfe ist in Tirol keine leere Worthülse“, lobt Andrea Fink, Koordinatorin der Tiroler Freiwilligenpartnerschaft. An die zehn Freiwilligenzentren (FWZ) im ganzen Land wandten sich im Vorjahr insgesamt 1325 Personen, etwa die Hälfte nahm eine unverbindliche Beratung in Anspruch. Vermittelt wurden Freiwillige an 1172 Einrichtungen oder Vereine – das sind um 20 Prozent mehr als 2018!