Im Zuge der Rassismusdebatte in den USA hat Hauptsponsor FedEx Berichten zufolge das NFL-Team Washington Redskins dazu aufgefordert, sich umzubenennen. „Wir haben dem Team in Washington unsere Bitte mitgeteilt, den Namen des Teams zu ändern“, zitierten US-Medien am Donnerstagabend aus einer Mitteilung des Paketdienstleisters. Nike soll bereits alle Redskins-Merchandising-Artikel von seiner Homepage gestrichen haben.