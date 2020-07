Markus Heins gestriger Vorstoß sorgte für mächtig Wirbel. Nachdem er sagte, dass man sich seiner Meinung nach, dass Lentos-„Randgruppenangebot“ auf Dauer nicht leisten würde können und er etwa das Casino am Standort an der Donaulände präferieren würde. So zeigte sich VP-Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer entrüstet: „Es ist jetzt kein Platz für ein undurchdachtes Museums-Bashing der FPÖ. Der Lockdown hat gezeigt, wie systemrelevant Kunst und Kultur für unsere Volkswirtschaft ist. Und ohne sie ist alles andere in unserer offenen und demokratischen Gesellschaft nichts.“