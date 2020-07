Am 10. Juli bringt der chinesische Publisher FHYX „The Wind Road“ auf Steam - zunächst auf Mandarin, man will aber englische Untertitel nachliefern, berichtet „Gamestar“. Trotz Sprachbarriere sieht das Game, das Fans von Kung-Fu-RPGs wie „Jade Empire“ ansprechen könnte, in ersten Videos sehr gut aus, erinnert direkt ein wenig an „The Witcher 3“.