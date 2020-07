Mit einem Freudenschrei begannen am Freitag für die rund 32.000 burgenländischen Schüler die großen Sommerferien. Doch währenddessen arbeitet das Land im Hintergrund weiter an der Digitalisierung des Unterrichts. So ermöglicht ein spezielles Tool den Jugendlichen, auch von daheim aus Lerninhalte zu vertiefen.