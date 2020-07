„Umso wichtiger für die Wirtschaft sind Investitionen in die Ausbildung von Fachkräften“, sagt Landesrat Christian Illedits. Mit gutem Beispiel geht Jugend am Werk voran. Im Lehrbetrieb in Rotenturm bereiten sich 44 junge Männer und Frauen auf einen Beruf in der Metall- und Elektrotechnik vor, Reifeprüfung in der „Lehre mit Matura“ inklusive. Jugend am Werk kooperiert auch mit 15 Firmen, die ihre Lehrlinge für bestimmte praktische Inhalte im Lehrbetrieb Siget in der Wart ausbilden lassen.