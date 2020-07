„Entschlagung für Arme“

Auffällig waren am U-Ausschuss bisher vor allem die Erinnerungslücken. Blümel sei „der einzige Minister weltweit“, mokiert sich Vogl, der angeben könne, ein so wichtiges Ressort mit dem Handy zu führen. Aber was steckt hinter der Taktik? „Er kann sich nicht entschlagen“, erklärt Moser. Denn die Regeln, wer sich in einem U-Ausschuss der Aussage entschlagen darf, sind sehr klar definiert. Unter anderem geht das dann, wenn sich jemand strafrechtlich belasten würde. „Aber wenn ich mich nicht erinnern kann, kann ich mich nicht erinnern“, erklärt Moser. „Das ist die Entschlagung für Arme.“