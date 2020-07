Die Corona-Gesundheitskrise ist die größte Weltgesundheitskrise seit der Spanischen Grippe vor 100 Jahren, die Corona-Wirtschaftskrise ist die größte Weltwirtschaftskrise seit 90 Jahren. Auf solche Jahrhundertereignisse braucht es auch Jahrhundertantworten - noch nie wurden so schnell und so viele Gesetze beschlossen, wie in den letzten 17 Wochen.