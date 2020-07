Der Betroffene, der in allen bisherigen Einvernahmen geständig war, wirkte heute vor Gericht sehr unkonzentriert. Er wisse, dass er an einer Krankheit leide, die man behandeln muss. Ihm tue die Sache leid. „Ich würde in Zukunft gerne ein eigenständiges Leben führen und arbeiten“, sagte der Betroffene. Allerdings hat er in der Vergangenheit seine Medikamente immer wieder abgesetzt, was stets zu einem raschen Wiederauftreten von akuten Symptomen führte. Auch vor dem Angriff auf den Vater nahm er seine Psychopharmaka nicht ein. Ein Motiv für die Tat nannte er nicht. „Er hat nur gesagt, er muss es tun“, erklärte der psychiatrische Sachverständige am Freitag vor Gericht.