Die Laufzeit kann sich sehen lassen: Mehr als 20 Stunden sind drin, in der Not gibt es die dankbare Möglichkeit, einfach ein klassisches Klinkenkabel anzuschließen. Geladen wird über modernes USB-C, an einem kompatiblen Ladegerät kommt man also in aller Regel schnell vorbei. Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa drei Stunden.