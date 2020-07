Eine Herausforderung werde die Schnupfen- und Grippesaison an den Schulen, natürlich müsse man zwischen einem Schnupfen und dem Coronavirus unterscheiden. „Hier ist eine gewisse Vorsicht sicherlich sehr sinnvoll“, so Faßmann. „Wenn ich nicht genau weiß, was das ist, dann lieber einmal mehr zum Arzt geschickt als einmal zu wenig.“