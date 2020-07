„Sperrstund is“ - ab 1. August wohl aber erst wieder um 4 Uhr morgens. Verläuft alles nach Plan, werden Lokale ab Mitte des Monats auch wieder bis zu 750 Gäste bewirten dürfen. Dies stellte der Sprecher des Verbandes der österreichischen Nachtgastronomen, Stefan Ratzenberger, am Freitag in Aussicht. Geplant dafür seien Sektorlösungen mit bis zu 200 Personen in einem bestimmten Bereich - etwa an der Bar. Unternehmen sollen zudem Präventionskonzepte erstellen und Corona-Beauftragte einsetzen, die etwa auf die Einhaltung der Sicherheitsabstände und auf die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln achten. Das Gesundheitsministerium gibt sich diesbezüglich jedoch noch sehr zurückhaltend. Eine Verlängerugn der Sperrstunde sei noch nicht fix, die endgültige Entscheidung solle demnach erst am 15. Juli getroffen werden.