Pinkafeld und Senft - das scheint einfach zu passen! Bereits 2016/17 leitete Senft das Training beim Landesligisten und schaffte mit den Südburgenländern den angestrebten Klassenerhalt. Jetzt ist es also wieder so weit und Senft wird ab der neuen Saison nicht mehr in Barnsley, sondern in Pinkafeld auf der Trainerbank Platz nehmen.