Die Wirecard Central Eastern Europe GmbH - eine Tochter des deutschen Finanzdienstleister Wirecard - mit Niederlassungen in Graz und auch in Wien musste am Freitag beim Handelsgericht Graz Insolvenz anmelden. Betroffen sind rund 150 Dienstnehmer und 70 Gläubiger, wie von den Kreditschützern AKV, KSV und Creditreform mitgeteilt wurde. Die Überschuldung beläuft sich auf rund 600.000 Euro, eine Fortführung der Firma ist laut AKV offenbar nicht angedacht.