Dieser Genuss geht aber weit über Blüten- und Waldhonig hinaus. Neben feinem Cremehonig werden in der IMKEREI VOM REITER auch kräftigere Köstlichkeiten wie Honig-Zimt-Schnaps oder Honigwein hergestellt und mit Propolis-Lippenbalsam, Kaffee-Honigseife und Co. stehen auch einige Pflegeprodukte am Programm. Und für einen Euro gibt’s auch noch eine eigene Biene mit dazu.