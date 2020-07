„Love scam“ heißt die Masche, bei der sich Betrüger mit falscher Identität via sozialer Medien in die Herzen von Liebesuchenden schleichen und sie dann abzocken. So geschehen jetzt im Mühlviertel, wo eine verliebte Frau ihre gesamten Ersparnisse an einen angeblichen US-Militärarzt überwies...