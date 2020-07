Am Freitag hat Heinz-Christian Strache in seinem Heimatbezirk Wien-Landstraße die Unterstützungserklärung für seine Kandidatur bei der Wien-Wahl unterzeichnet. In der Hitze des Wahlkampfs sind seinem Team dabei jedoch gleich zwei Missgeschicke passiert: Das Wahlkampfauto mit dem Konterfei Straches stand nämlich zunächst im absoluten Halte- und Parkverbot. Danach wurde das Auto zwar umgeparkt, aber auch noch auf dem Gehsteig abgestellt - was natürlich ebenfalls verboten ist.