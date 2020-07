Um seinen verfangenen Fußball zu retten, ist ein Bub am Donnerstagnachmittag in Niederösterreich auf einen Baum geklettert. Im Eifer der „Rettungsaktion“ übersah der junge Mann offenbar, in welch luftiger Höhe er sich plötzlich befand. Er traute sich nicht mehr hinunter, seine Freunde alarmierten die Feuerwehr.