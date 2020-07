Biosprit vs. E-Fuels

Beim nicht aus Erdöl erzeugten Sprit bzw. dessen Herstellung gibt es große Unterschiede. Biosprit, der mit Biomasse produziert wird, hat den Nachteil, dass er mit der Nahrungsmittelkette in Konkurrenz tritt. Daher werden Ackerflächen für Anbau von Rohstoffen für die Spritherstellung genutzt, auf denen sonst Nahrungsmittel wachsen könnten. Synthetische E-Fuels hingegen werden ohne Biomasse hergestellt, indem etwa aus der Luft Kohlendioxid abgesaugt wird. Der Wirkungsgrad bei der Produktion ist derzeit noch schlecht, aber wenn man ausreichend große Solarenergiefelder an passenden Locations errichtet, ist der Energiebedarf kein Problem.