Der Grund dafür ist weniger der Browser selbst, den Tester im Vergleich zum Vorgänger durchaus für seinen Funktionsumfang und seine Geschwindigkeit loben. Vielmehr hat Microsoft offenbar aus früheren arg invasiven Marketing-Praktiken nichts gelernt, den Browser ungefragt per Windows-Update zwangsinstalliert, ihn - man könnte ihn ja übersehen - sicherheitshalber an die Taskleiste gepinnt und per nur durch das Killen des Tasks unterbrechbarer bildschirmfüllender Werbepräsentation beworben.