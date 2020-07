Der Naturpark Dobratsch ist mit mehr als 200 Höhlen der höhlenreichste Berg in Kärnten. Nicht nur in den Höhlen, auch in alten Bäumen, Scheunen und Kirchen leben Fledermäuse, die zu den am stärksten gefährdeten Tiergruppen Mitteleuropas zählen. Durch moderne (Stall)Bauweise werden bewohnbare Ritzen und Hohlräume rar. Deshalb kann man jetzt im Naturpark Dobratsch um ein Fledermausersatzquartier anfragen oder auf der Homepage www.naturparkdobratsch.at die Bauanleitung dafür herunterladen. Zahlreiche Schüler haben bereits fleißig gebastelt. Ersatzquartiere können an Stallgebäuden oder einer Jagdkanzel angebracht werden. Die Fachschule Stiegerhof möchte das Projekt sogar in den Unterricht aufnehmen.