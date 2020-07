Die Gemeinderäte schien die Bilanz, die im Vorstand durchgewinkt worden war, nicht aufzuregen. Alle segneten sie ab, außer die Liste Wolfsberg. Gemeinderat Heinz Hochegger: „Vielleicht sollte man überlegen, die Tochter wieder in die Gemeinde zurückzuführen.“ Das Eigenkapital der Stadtwerke sei in den vergangenen Jahren um Millionen geschrumpft. Sogar die Prüferin habe gewarnt, dass es so nicht mehr lange gehen könne. Schlagholz sieht das nicht dramatisch: „Ich stelle unserer Tochter trotz der leidigen Causa ein gutes Zeugnis aus.“