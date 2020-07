Es sei „selbstverständlich, dass das Bundesheer weiterhin alle seine verfassungsmäßigen Aufgaben erfüllen wird“, so die Verteidigungsministerin. Die Bedrohungen, denen Österreich ausgesetzt ist, haben sich in den vergangenen Jahren allerdings massiv verändert. Es gibt mittlerweile fast 50 Cyberangriffe in Österreich pro Tag - aber der letzte fremde Soldat auf österreichischem Boden war vor 65 Jahren und der Kalte Krieg ist seit 30 Jahren vorbei, erklärte Tanner am Freitagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz. Auch Krisen und Katastrophen in unterschiedlichen Bereichen nehmen zu - von Naturkatastrophen über die Migrationskrise bis zur Corona-Krise, für die sogar eine Teilmobilmachung notwendig war.