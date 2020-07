„Dieser Antrag ist eine klare Absage an die populitischen Töne in dieser Debatte. Wir haben in Tirol ausreichend Konzepte zum Umgang mit dem Wolf, wir haben eine gute rechtliche Handhabe und wir haben auch das notwendige Geld für Präventionsmaßnahmen zu Verfügung gestellt. Was jetzt noch fehlt ist, dass wir ins Tun kommen. Allen voran liegt es jetzt an den Landwirten, dem Herdenschutz eine Chance zu geben. Genügend Geld steht bereit“, so der Grüne Landtagsabgeordnete Georg Kaltschmid mit Verweis auf die Herdenschutz-Million, die letzte Woche von der Landesregierung beschlossen wurde.