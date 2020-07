Die Waschmaschine im Wald

Auch in Deutschland gebe es noch Nachholbedarf, sagte Mit-Autor Kühr. „Die Deutschen rühmen sich ja gerne, Weltmeister in der Mülltrennung zu sein“, sagte er. Beim Elektroschrott sei man aber gar nicht so fortschrittlich. Zwar liege die Sammelquote geschätzt bei etwa 50 Prozent. Bürger könnten ihre Altgeräte zu Containern, in Fachmärkte und zu Recycling-Zentren bringen. Aber zu oft noch werde das nicht genutzt. Vieles wandere einfach so in die Tonne, anderes werde einfach irgendwo abgeladen. Stichwort: Die Waschmaschinen im Wald.