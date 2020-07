NEOS fordern Offensive bei Digitalisierung

„Wir brauchen jetzt im Sommer eine Digitalisierungsoffensive für Lehrer“, forderte sie. In einem zweiten Schritt sollen die Kinder rasch mit Endgeräten ausgestattet werden. „Nützen wir den Sommer und investieren wir endlich in die Zukunft“, appellierte Meinl-Reisinger. Bildungsminister Heinz Faßmann - der sich im „ZiB 2“-Interview am Donnerstagabend die Note 2 für sein Krisenmanagement gab - hatte schon im April 12.000 Computer für Österreichs Schüler versprochen. Die Geräte wurden jedoch nicht verschenkt, sondern bis zum Ende des Schuljahres verliehen.