Der heftige Regen am Donnerstagabend hinterließ in einigen Gemeinden eine Spur der Verwüstung. „512 Feuerwehrleute rückten in den Abendstunden zu 101 Einsätzen im gesamten Bundesland aus“, berichtet Passauer vom Landesfeuerwehrverband. Zahlreiche Gebäude mussten ausgepumpt werden, in Bad Hofgastein gingen mehrere Muren ab.